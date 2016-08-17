

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 300 polis FETÖ/ PYD soruşturması kapsamında Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi, görevlisi ve personelinden 100 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Bu görevlilerin yanı sıra 10 polis de gözaltına alındı. Operasyonun eş zamanlı olarak Kayseri, Ankara ve Tokat'da da yürütüldüğü açıklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun talimatıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekipleri ile birlikte yaklaşık 300 polis tarafından, bu sabah erken saatlerden itibaren operasyon başlatıldı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından FETÖ/PYD terör örgütü içindeki faliyetlerinden dolayı açığa alınan 100 personelle ilgili talimat ve mahkeme kararıyla arama ve gözaltı kararını uygulanmaya başlandı. Ekipler tarafından Kayseri merkezli, Ankara ve Tokat'da da gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerinde aramalar başlatıldı. Bu arada 10 polis de yakalandı.