

Sabahın erken saatlerinde tali bir yoldan gelerek Erciş- Patnos Karayolu'na çıkan kamyonet, 7'inci kilometrede bulunan Nişancı Köyü yakınlarında durduruldu. Karayolu araç trafiğine kapatılıp çevrede geniş önlem alındı. Olay yerine ise çok sayıdı zırhlı araç ve bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı.







Güvenlik önlemleri ile tamaman kapatılan bölgeye kimse yaklaştırılmazken, bomba yüklü olduğu belirtilen kamyonet ile Kocapınar Jandarma Karakolu arasında ise yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafenin bulunduğu belirtildi. Kamyonetin, güvenlik güçleri tarafından önceden takibe alındığı öne sürülürken, konuyla ilgili yetkili makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.







KAPAN ATILARAK DURDURULMUŞ



Sabaha karşı saat 03.00'de yakalanan aracın daha önce takipte olduğu ve kapan atılarak durdurulduğu belirtildi. Aracın içerisinde ise 24 sanayi tüpü bulunduğu, bu tüplerin de patlayıcı ile güçlendirildiği kaydedildi.