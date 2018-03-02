ERCİŞ ŞEHİDİNİ BAĞRINA BASTI! UZMAN ONBAŞI RIDVAN'I BİNLER UĞURLADI
Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine yaklaşık 7 bin kişi katıldı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazenin cami avlusuna getirilmesi sırasında, şehidin annesi Leyla, babası Zeynel Abidin, kardeşleri ve nişanlısı Seda Derin'in tabuta sarılarak gözyaşı dökmeleri yürekleri yaktı.Şehidi binler uğurladı
ŞEHİDİ 7 BİN KİŞİ UĞURLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Harekatı kapsamında, şehit olan 8 askerden biri olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için memleketi Erciş ilçesinin Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ömer Camisi önünde tören düzenlendi. Törene, Ulaştarma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, polis ve askeri yetkililer ile yaklaşık 7 bin kişi katıldı.
ANNESİ, BABASI VE NİŞANLISI TABUTA SARILARAK FERYAT ETTİ
Cuma namazı öncesi, Van'dan helikopterle Erciş ilçesine getirilen Şehit Jandarma Onbaşı Çevik'in cenazesi, cami avlusuna getirildi. Bu sırada gelen babası Zeynel Abidin, annesi Leyla,iki kardeşi ve nişanlısı Seda Derik, tabuta sarılarak ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını askeri yetkililer, teselli etmeye çalıştı. Annesi ve nişanlısının feryatları ise, yürekleri yaktı. Şehit cenazesi ise, cuma namazına müteakip, kılınan ceneze namazının ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra aynı mahallede bulunan Çınarlı mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU
Afrin'de şehit düşen 1'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in 4 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, 2 gün önce İzmir'den Afrin'e gittiği sırada babası Zeynel Abidin ile telefon görüşmesi yaptı. Baba Çevik'in "Oğlum gerekirse istifa et gitme" sözüne tepki gösterip üzülen Şehit Çevik, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını, gerekirse kendisini de Afrin'e giderek şehit olacağını babasına söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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