ERBİL'DE TUTUKLU OLAN CEMAAT LİDERİ, TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ
3,5 yıldır Erbil'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, dün akşam Türkiye'ye iade edildi.
Yaklaşık 3,5 yıldır Erbil'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, dün akşam Türkiye'ye iade edildi.
HAVAALININDA POLİS KARŞILADI
Ailesinin Türkiye'ye iade başvurusunda bulunmasının ardından Sarı, Erbil'den Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şahmerdan Sarı daha sonra havalimanı polisi tarafından işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
YAKINLARI ELİNİ ÖPTÜ
Sarı, sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şubeden çıkarılışı esnasında yakınları Sarı'nın elini öpmeye çalıştı.
Kaynak: haberinburada
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