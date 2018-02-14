Suriye'de Görevli Mehmetçik'e Eşinden Sürpriz
İlker Başbuğ'a Bir Tepki De Bbp Lideri Destici'den
Yunan Bakan'dan Alçakça Sözler: En İyi Türk Ölü Türk'tür
Öldürülen Terörist Şehidimizin Katili Çıktı
Ankara Ziyareti Öncesi Abd'den Kritik Türkiye Mesajı!
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in Damadının Müebbet Hapsi İstendi
Türkiye'de Çok Tehlikeli Olan Hitler'in Gizli Silahı Ele Geçirildi!
Türkiye, Irak'ın Yeniden İmarı İçin 5 Milyar Dolar Kredi Verecek
'teog Geri Döndü' Tartışmalarına Bakan Noktayı Koydu!
Appleın Yeni Mabedine, Çalışanlar Dışında Kimse Giremeyecek
Yılın İlk Eriği Piyasaya Çıktı! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Türkiye Ve Rusya'dan 100 Milyar Dolarlık Süper Plan
S-400'lerde İkinci Perde! Türkiye İle Rusya Masaya Oturacak
Dev Operasyon İçin Düğmeye Basıldı, 2. Emre Kadar Sokağa Çıkmak Yasak
İttifak Çalışmaları Tamam, Erdoğan'a Sunum Yapıldı
1 Milyon Lira Ödülle Aranan Yeşil Listedeki Terörist Yakalandı
Spk'dan Galatasaray'a Müjde! Tüm Borçlarını Kapatacak
Pkk'nın Afrin'deki 'uyuşturucu Hap' Üretim Tesisi Kapandı
Görevden Alınan Beşiktaş Belediye Başkanı, Belediye Parasıyla Beşiktaş'tan Loca Almış
Erbil'de Tutuklu Olan Cemaat Lideri, Türkiye'ye İade Edildi

Erbil'de tutuklu olan cemaat lideri, Türkiye'ye iade edildi

ERBİL'DE TUTUKLU OLAN CEMAAT LİDERİ, TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

3,5 yıldır Erbil'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, dün akşam Türkiye'ye iade edildi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 12:00
Puan Ver : Erbil'de Tutuklu Olan Cemaat Lideri, Türkiye'ye İade Edildi(9/10)5

Yaklaşık 3,5 yıldır Erbil'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, dün akşam Türkiye'ye iade edildi.

HAVAALININDA POLİS KARŞILADI

Ailesinin Türkiye'ye iade başvurusunda bulunmasının ardından Sarı, Erbil'den Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şahmerdan Sarı daha sonra havalimanı polisi tarafından işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

YAKINLARI ELİNİ ÖPTÜ

Sarı, sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şubeden çıkarılışı esnasında yakınları Sarı'nın elini öpmeye çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erbil  De  Tutuklu  Olan  Cemaat  Lideri  Türkiye  Ye  İade  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER