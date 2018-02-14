Yaklaşık 3,5 yıldır Erbil'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, dün akşam Türkiye'ye iade edildi.

HAVAALININDA POLİS KARŞILADI

Ailesinin Türkiye'ye iade başvurusunda bulunmasının ardından Sarı, Erbil'den Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şahmerdan Sarı daha sonra havalimanı polisi tarafından işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

YAKINLARI ELİNİ ÖPTÜ

Sarı, sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şubeden çıkarılışı esnasında yakınları Sarı'nın elini öpmeye çalıştı.

Kaynak: haberinburada