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erbil'de rudaw medya grubu'na silahlı saldırı

ERBİL'DE RUDAW MEDYA GRUBU'NA SİLAHLI SALDIRI

El bombası atılarak ve silahla ateş edilerek düzenlenen saldırısı sonucu, halkla ilişkiler sorumlusu Halil Reşit ve 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edildi

Tarih : 25 Haziran 2016, 09:27
Puan Ver : Erbil'de Rudaw Medya Grubu'na Silahlı Saldırı(7/10)5


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan "Rudaw Medya Grubu"nun Erbil'deki merkez binasına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonucunda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.



Saldırıya ilişkin Rudaw Medya Grubu'ndan yayımlanan habere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından el bombası atılarak ve silahla ateş edilerek düzenlenen saldırısı sonucu, halkla ilişkiler sorumlusu Halil Reşit ve 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edildi.



Haberde, "Rudaw Medya Grubu'nun Erbil kentindeki merkez binasına el bombaları ile yaylım ateşiyle yapılan saldırı sonucu 4 görevlimiz yaralandı. Bunun yanında binamızda da maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.








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