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ERBİL'DE PROTESTOCULAR, OTEL ÖNÜNDEKİ TÜRK VE ABD BAYRAKLARINI İNDİRİP YAKMAYA ÇALIŞTI


Erbil'de Protestocular, Otel Önündeki Türk ve ABD Bayraklarını İndirip Yakmaya Çalıştı
Tarih : 21 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : Erbil'de Protestocular, Otel Önündeki Türk Ve Abd Bayraklarını İndirip Yakmaya Çalıştı(7/10)3

Kuzey Irak yönetiminin Kerkük'teki hakimiyetini Irak ordusu ve Haşdi Şabi militanlarının operasyonuyla kaybetmesine tepkiler devam ediyor.

IKBY'nin başkenti Erbil'de bugün düzenlenen gösterilerde protestocuların hedefinde Türkiye ve ABD vardı.

DİREKTEKİ BAYRAKLARI İNDİRDİLER

Kentin en büyük otellerinden Classy Hotel önünde toplanan kalabalık, direklerde asılı Türk, ABD ve Irak bayraklarını gönderden indirdi. Bu sırada otel önünde bekleyen güvenlik güçlerinin, saldırganları izlemekle yetindiği görüldü.

YAŞLI KADIN, TÜRK BAYRAĞINI ELLERİNDEN ALMAYA ÇALIŞTI

Bayrak direklerini de kıran öfkeli kalabalık, daha sonra Türk bayrağını parçaladı. Kalabalıktaki bazı Iraklılar ise gruba tepki gösterdi. Yaşlı bir kadının, Türk bayrağını, parçalamaya çalışan kalabalığın elinden almaya çalıştığı görülürken, bir başka gösterici elindeki çakmakla bayrağı yakmaya çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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