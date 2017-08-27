Irak'ta Erbil'in çıkışında bulunan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Zerevani Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın eski yerleşkesindeki bir mühimmat deposunda, dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. 3 peşmergenin hafif yaralandığı patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

PATLAMANIN NEDENİ YANGIN MI?

Peşmerge yetkilileri, patlamanın mühimmat deposunda çıkan bir yangından sonra meydana geldiğini belirtti. Mühimmat deposundaki ilk patlamanın ardından peş peşe patlama sesleri gelmesi paniğe neden oldu. Herhangi bir can kaybının olmadığı patlamada, mümihmat deposu çevresinde görevli 3 peşmergenin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Referandum öncesi yaşanan bu patlama akıllarda soru işaretleri de bıraktı.

DEPODA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT MÜHİMMATLAR VARMIŞ

Patlamanın meydana geldiği depoda, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen mühimmatların muhafaza edildiği ifade edildi. Erbil'in kırsal kesiminde bulunan depoda çıkan yangın, geç saatlere kadar süren müdahale sonucu söndürüldü. Zerevani Özel Kuvvetler Komutanı General Aziz Veysi, can kaybının yaşanmadığı patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığını açıkladı.

Kaynak: haberinburada