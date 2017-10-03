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Erbil'de Celal Talabani İçin Mumlar Yakılıp Anma Töreni Yapıldı

ERBİL'DE CELAL TALABANİ İÇİN MUMLAR YAKILIP ANMA TÖRENİ YAPILDI

Hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani, partisi Kürdistan Yurtsevenler Birliği'nin Erbil'deki genel merkezi önünde mumlar yakılarak anıldı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Erbil'de Celal Talabani İçin Mumlar Yakılıp Anma Töreni Yapıldı(5/10)1

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil'de bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği binası önünde anma töreni düzenlendi.

MUMLAR TALABANİ İÇİN YAKILDI

Yasın merkezi ise Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtsevenler Birliği'nin Erbil'deki genel merkezi önü oldu. Parti önünde Talabani'nin posterlerini taşıyan Kuzey Iraklı Kürtler, ellerinde çiçekler ve mumlarla "Mam Celal"leri Talabani'yi gözyaşları içinde andılar.

BİR HAFTA YAS İLAN EDİLDİ

Talabani'nin vefat haberi üzerine bir video mesajı yayımlayan Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, çok üzgün olduğunu belirterek, Talabani Ailesine başsağlığı diledi. Barzani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Talabani'nin vefatı nedeniyle bir haftalık yas ilan edildiğini de duyurdu. Erbil'de yas süresinca bayrakların da yarıya indirileceği belirtildi.

İşte Talabani için Erbil'de düzenlenen törenden gelen görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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