Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil'de bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği binası önünde anma töreni düzenlendi.

MUMLAR TALABANİ İÇİN YAKILDI

Yasın merkezi ise Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtsevenler Birliği'nin Erbil'deki genel merkezi önü oldu. Parti önünde Talabani'nin posterlerini taşıyan Kuzey Iraklı Kürtler, ellerinde çiçekler ve mumlarla "Mam Celal"leri Talabani'yi gözyaşları içinde andılar.

BİR HAFTA YAS İLAN EDİLDİ

Talabani'nin vefat haberi üzerine bir video mesajı yayımlayan Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, çok üzgün olduğunu belirterek, Talabani Ailesine başsağlığı diledi. Barzani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Talabani'nin vefatı nedeniyle bir haftalık yas ilan edildiğini de duyurdu. Erbil'de yas süresinca bayrakların da yarıya indirileceği belirtildi.

İşte Talabani için Erbil'de düzenlenen törenden gelen görüntüler:

Kaynak: haberinburada