Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı olarak atandı.

MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI YAPMIŞTI

Necmettin Erbakan'ın, Ege Üniversitesi Göz Polikliniği'nin kurucusu olan ağabeyi merhum Prof. Dr. Selahattin Erbakan'ın oğlu olan Sabri Erbakan, Refahyol hükümeti döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

HAZİNE VE DIŞ TİCARET DANIŞMANI OLACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde de bulunan Sabri Erbakan İyi Parti'de, Hazine, Dış Ticaret ve Bayındırlık konularında Akşener'in Danışmanı olarak görev yapacak.

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI KOYMUŞTU

Sabri Erbakan, 2007'de AK Parti İzmir Milletvekili Aday Adayı olmuş daha sonra 2010'da Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Hareketi'ne katılmıştı. Sabri Erbakan Kasım 2013'te CHP'den Fatih Belediye başkanlığı adayı olmuştu.

Kaynak: haberinburada