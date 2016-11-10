Epson'un yeni modeli TW9300, 1.000.000:1 değerinde yüksek dinamik kontrast oranı, 3LCD ve zenginleştirilmiş 4K teknolojileri, Full HD, UHD BD ve HDR desteği ile dikkat çekiyor.



Epson'un yeni modeli TW9300, 1.000.000:1 değerinde yüksek dinamik kontrast oranı, 3LCD ve zenginleştirilmiş 4K teknolojileri, Full HD, UHD BD ve HDR desteği ile dikkat çekiyor.







Modelin motorlu optik lensleri sayesinde, en az çabayla mükemmel hizalanmış görüntüler elde etmek de oldukça kolay.



En üst düzey görüntü kalitesi



TW9300, 1.000.000:1 değerindeki son derece yüksek kontrast oranı sayesinde tüm ayrıntıları yakalamanızı sağlar. Ayrıca Epson'un 2.500 lümenlik eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı (CLO) sağlayan 3LCD teknolojisi sayesinde renkler maksimum zengin ve canlıdır. Görüntülerin keskin ve pürüzsüz olmasını ve akmasını sağlayan kare enterpolasyonu ve Ayrıntı Geliştirme özelliği sayesinde hızlı hareketler de tam zamanlıdır. TW9300'ün ekonomik moddaki lamba ömrü 5.000 saat ve garanti süresi 3 yıldır.



Wi-Fi özellikli beyaz



Siyah renkli TW9300'ün Wi-Fi özelliği eklenmiş ve beyaz renkte olan seçeneği ise TW9300W.



Tavsiye edilen perakende satış fiyatları:



TW9300: 2.750€+KDV



TW9300W: 3.085 €+KDV



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