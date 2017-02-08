Orijinal Mürekkep Tankı Sistemi'ni yazıcı dünyasına kazandıran Epson, yeni modeli Epson L605 ile ilk teslimdeki mürekkep seti sayesinde 11 bin sayfaya kadar baskı imkanı sunuyor.



Orijinal Mürekkep Tankı Sistemi'ni yazıcı dünyasına kazandıran Epson, yeni modeli Epson L605 ile ilk teslimdeki mürekkep seti sayesinde 11 bin sayfaya kadar baskı imkanı sunuyor.



Çift taraflı baskı özelliği taşıyan serinin ilk örneklerinden 3'ü 1 arada yazıcısı Epson L605 'in baskı hızı ise dakikada 13,7 sayfa. Mürekkep Tankı Sistemli (ITS-Ink Tank System) yazıcı ailesine katılan; baskı, fotokopi ve tarama özelliklerine sahip L605, küçük ölçekli ofis ve ev ofisler için ideal.



Daha fazla tasarruf



Orijinal Mürekkep Tankı Sistemli yazıcıları ile sayfa başı baskı maliyetinde devrim yaratan Epson; çift taraflı baskı özelliğine sahip yeni yazıcısıyla maliyetleri daha da minimize ediyor. Çift taraflı baskı sayesinde kağıt kullanımı yarıya iniyor ve tasarruf artıyor. Epson'un dayanıklı ve güvenilir Micro Piezo teknolojisi ve orijinal mürekkepleri sayesinde net, keskin ve hassas baskı işleri üretiyor. Hızlı kuruma ve lekesiz baskı avantajı sunan model, renkli için boyalı mürekkep, siyah içinse pigmentli mürekkep kullanıyor.



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