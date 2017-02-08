Dünya'nın En Güçlü Orduları Hangileri?
İranlı Modelden İtiraf: 'burak'a Yazdım O Da...'
Piyasalarda Petrol Geriledi!
El Bab'da Kritik Tepelere Ele Geçirildi
Sony Ps4 Pro İnceleme Altında
Lg G6'nın Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Lg'nin Yeni Akıllı Saati Watch Sport Ortaya Çıktı!
Epson L605 : 3'ü 1 Arada Çift Taraflı Baskı
Sennheiser Hd 5: Mükemmel Sesi Arayanlar İçin
Lenovo K6 Note Türkiye'de Satışa Sunuldu
Apple, Hindistan İçinde İphone Üretimine Başlayacak
Flaş İddia: Caner Erkin Advocaat'a Küfür Etti
Bugün Hava Nasıl Olacak? İşte Tahminler...
Üzüm Alzheimer'a İyi Geliyor
Gelişmiş Ülkeler Varlık'lı Büyüdü Şimdi Sıra Türkiye'de
Ediz Hun: 80 Milyonluk Ülkede Jön Yok
Erdoğan İle Trump Telefonda Görüştü
Fetö'cülere Pembe Oda Yasağı Geldi
Konya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Anne Adayları Çok Dikkatli Olun!

epson l605 : 3'ü 1 arada çift taraflı baskı

EPSON L605 : 3'Ü 1 ARADA ÇİFT TARAFLI BASKI

Orijinal Mürekkep Tankı Sistemi'ni yazıcı dünyasına kazandıran Epson, yeni modeli Epson L605 ile ilk teslimdeki mürekkep seti sayesinde 11 bin sayfaya kadar baskı imkanı sunuyor.

Tarih : 08 Şubat 2017, 09:45
Puan Ver : Epson L605 : 3'ü 1 Arada Çift Taraflı Baskı(10/10)8


Orijinal Mürekkep Tankı Sistemi'ni yazıcı dünyasına kazandıran Epson, yeni modeli Epson L605 ile ilk teslimdeki mürekkep seti sayesinde 11 bin sayfaya kadar baskı imkanı sunuyor.



Çift taraflı baskı özelliği taşıyan serinin ilk örneklerinden 3'ü 1 arada yazıcısı Epson L605 'in baskı hızı ise dakikada 13,7 sayfa. Mürekkep Tankı Sistemli (ITS-Ink Tank System) yazıcı ailesine katılan; baskı, fotokopi ve tarama özelliklerine sahip L605, küçük ölçekli ofis ve ev ofisler için ideal.



Daha fazla tasarruf



Orijinal Mürekkep Tankı Sistemli yazıcıları ile sayfa başı baskı maliyetinde devrim yaratan Epson; çift taraflı baskı özelliğine sahip yeni yazıcısıyla maliyetleri daha da minimize ediyor. Çift taraflı baskı sayesinde kağıt kullanımı yarıya iniyor ve tasarruf artıyor. Epson'un dayanıklı ve güvenilir Micro Piezo teknolojisi ve orijinal mürekkepleri sayesinde net, keskin ve hassas baskı işleri üretiyor. Hızlı kuruma ve lekesiz baskı avantajı sunan model, renkli için boyalı mürekkep, siyah içinse pigmentli mürekkep kullanıyor.



17 ülkeyi bağlayan denizaltı veri hattı projesi








Etiketler: Epson  L605    3  Ü  1  Arada  Çift  Taraflı  Baskı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER