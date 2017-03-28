Zahmetsiz, güvenilir ve son derece düşük maliyetli baskı. Hayal gibi görünüyor ama Epson L1455 ile mümkün. 4'ü 1 arada baskı istasyonu olan Epson L1455, yüksek kapasiteli mürekkep tankı sayesinde sayfa başına inanılmaz derece düşük bir baskı maliyeti sunuyor.



Zahmetsiz, güvenilir ve son derece düşük maliyetli baskı. Hayal gibi görünüyor ama Epson L1455 ile mümkün. 4'ü 1 arada baskı istasyonu olan Epson L1455, yüksek kapasiteli mürekkep tankı sayesinde sayfa başına inanılmaz derece düşük bir baskı maliyeti sunuyor.



Epson L1455, ev kullanımından çok ofis kullanımını hedef alıyor. Her ne kadar 795x640x560 mm boyut ve 23 kg'lık ağırlığa sahip olsa da benzer ürünlerle kıyasla esnek bir kullanım ve başarılı bir ergonomi sunuyor. Öyle ki herhangi bir çalışma masasının üzerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. İşin güzel tarafı ise 4'ü1 arada özelliği sayesinde dört farklı ofis cihazını kompakt bir şekilde tek bir cihazda toplaması ve performansından da ödün vermemesi.



Epson L1455 ile masanıza bağlı kalmanıza gerek yok. Wi-Fi bağlanabilirliği ve Epson Connect özelliği sayesinde, akıllı telefonlardan ve tabletlerden baskı almak çok kolay. Cep telefonunuza kuracağınız Epson iPrint yazılımı yardımıyla birçok baskı işini telefonunuzdan yönetmeniz mümkün. Telefonunuzda yer alan dokümanları veya fotoğrafları zahmetsizce ve hızlıca basabilmeniz çok büyük bir kolaylık.



Epson L1455'in 30 sayfalık otomatik belge besleyicisi (ADF) sayesinde daha akıllı çalışmak mümkün. Bununla birlikte çoklu kopyalama özelliği, bir sayfayı tek seferde 99 adet kopyasını çıkartabiliyor. L1455'in kağıt tepsisi kapasitesi 250 adet, kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi de 125 sayfa olduğunu söylemeliyiz.



Unutmadan söyleyelim. Epson L1455, Memory Stick Duo, SD, SDXC, Micro SD, Micro SDHC, SDHCve MiniSD türündeki bellek kartlarından da baskı alabiliyor. Bununla yanında Apple AirPrint ve Google Cloud Print bulut baskı hizmetlerini de destekliyor.



Düşük baskı maliyeti ile fark yaratıyor



Epson L1455, çift taraflı A3 ve A4 baskı alabiliyor. Bu esasında çok önemli bir özellik. Çünkü çift taraflı baskı teknolojisi ile kağıt kullanımınızı yarıya düşürmeniz mümkün. Ayrıca Epson'un, mürekkep seviyesini rahatlıkla görebileceğiniz, entegre mürekkep tankı sistemi de, uygun maliyetli A4 ve A3 baskılara olanak sağlıyor. Hızlı mürekkep doldurma teknolojisi, belirgin bir şekilde etiketlenmiş şişeler ve damlatmayan nozüller sayesinde ayrı mürekkep şişeleri kullanıyor. Bu da tankın daha hızlı ve daha kolay doldurulmasını sağlıyor. Bunun sonucunda baskı maliyetlerinden %90'a kadar tasarruf eden L1455, pakete dahil olan ilk iki orijinal mürekkep setiyle 10.500 sayfaya kadar baskı verebiliyor.



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