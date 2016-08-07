Epson'un DS-860 tarayıcı modeli ile kurumlar günde 6 bin sayfaya kadar tarama yapabiliyor.



Çok yüksek kapasiteli bu tarayıcı dakikada 65 sayfa (tek taraflı) / 130 sayfa (çift taraflı) görüntüye ulaşan tarama hızı ile 300 dpi'de renkli tarama özelliğine sahip. Kompakt tasarımıyla az yer kaplayan ve tarama işleminden önce ısınma süresi gerektirmeyen DS-860, JPEG sıkıştırma özelliğiyle de büyük hacimli tarama işlemlerine hız katıyor.



A4 modelle A3 ebadında tarama



A4 tarayıcı olan Epson DS-860 ile isteğe bağlı olarak A3 özelliğinde tarama yapmak da mümkün. İstenilen belgeyi katlayıp çift taraflı taramada A3 formatında tarama seçildiğinde istenilen sonuca ulaşılıyor.



Belge yönetimi ve bulut sistemlerine sorunsuz entegrasyon



Epson Document Capture Pro ile taranan bilgileri yakalayıp dönüştürmek ve belge doldurma sistemine dağıtmak oldukça kolay. Buna ek olarak barkod tanıma ve bölgesel OCR özellikleri, dosya adlandırma ve klasör oluşturma gibi yüklü belge süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı oluyor. TWAIN, WIA ve ISIS sürücü desteği sayesinde DS-860 modelini hemen her belge yönetim sistemine ve iş akışı sürecine entegre etmek mümkün.