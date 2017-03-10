Epson ColorWorks C3500 ile istenilen tasarımda, adette ve zamanda etiket baskısı yapılabiliyor.



Epson ColorWorks C3500 ile istenilen tasarımda, adette ve zamanda etiket baskısı yapılabiliyor.



Son dönemin yükselen trendlerinden biri de butik üretim. Ev reçelinden az adetli özel şaraplara, soslardan butik zeytinyağına özellikle gıda ve içecek sektöründe satış hacmi giderek artıyor. Konuyu değerlendiren Epson Türkiye POS Uzmanı Ahmet Gürle; “Özellikle küçük üreticilerin yarattıkları markayı farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş ambalajla sunabilmesi en önemli noktalardan biri. Matbaaya ihtiyaç duyulmadan istenilen adette, zamanda ve tasarımsal tüm değişiklikler yapılarak renkli etiket basmak mümkün. Masaüstünde kolaylıkla kullanabileceğiniz Epson ColorWorks C3500 etiket yazıcımız butik üreticilere katma değer sağlıyor” dedi.



Her açıdan kolaylık ve tasarruf



Matbaa çözümlerinde az adetli baskının yüksek maliyetlere çıktığına değinen Gürle; “Kendi etiket yazıcınızla istediğiniz miktarda etiketi basmanız mümkün, birim başı maliyetiniz hep aynı. Bekleme süreniz yok, tasarımı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ve elbette stoklama ortadan kalkıyor. Operasyon maliyeti söz konusu değil” dedi.



Etiketin yanı sıra bilet ve isimlik baskısı çözümü de sunan Epson ColorWorks C3500'ün hızı saniyede 103 mm'ye ulaşıyor. Tasarımlarınızı bire bir alabileceğiniz renkli yazıcı, DURABrite Ultra pigment mürekkep kartuşları sayesinde dağılmaz, suya ve solmaya karşı dayanıklı, hızlı kuruyan çok detaylı etiket baskısı sağlıyor.



2020'ye Kadar 10 Kat Büyüme



Dijital etiket yazıcı pazarında büyümenin hızına dikkat çeken Ahmet Gürle; “Epson olarak sahip olduğumuz pazar verileri ve araştırmalarımıza göre globalde bu alandaki kurulu yazıcı hacminin önümüzdeki dört yılda 10 katına çıkacağını öngörüyoruz” dedi.



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