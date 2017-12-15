EPDK'DAN İKİ AKARYAKIT ŞİRKETİNE 140 BİN LİRA CEZA
EPDK, iki akaryakıt firmasına sözleşmeli dağıtıcılar dışında akaryakıt alımı yapması ve sigorta yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 140 bin TL ceza kesti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), iki akaryakıt şirketine toplam 140 bin 224 lira ceza verildi. EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
7 ŞİRKETTEN SAVUNMA İSTEDİ, BİR ŞİRKETİN LPG LİSANSINI İPTAL ETTİ
Sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi gibi nedenlerle iki akaryakıt şirketine toplam 140 bin 224 lira para cezası uygulandı.
EPDK, benzer sebeplerle 7 şirketten yazılı savunma istedi, bir şirketi de ihtar etti. Bu arada bir şirketin LPG dağıtım lisansı ise kurul tarafından iptal edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar