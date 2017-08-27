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EPDK'DAN AKARYAKIT ŞİRKETLERİNE ZAM UYARISI


EPDK'dan Akaryakıt Şirketlerine Zam Uyarısı
Tarih : 27 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Epdk'dan Akaryakıt Şirketlerine Zam Uyarısı(9/10)5

Son zamanlarda dağıtıcı ve bayi marjlarının yüksek uygulandığı konusuna dikkat çeken EPDK'nın yaptığı incelemelerde Avrupa Birliği ülkelerindeki kar marjlarına göre son zamanlarda dağıtıcı ve bayilerinin bu oranları aştığını tespit ettiği öğrenildi. Bu durumun tüketicileri mağdur ettiğine işaret eden EPDK, dağıtıcı ve bayileri sert bir dille uyardı.

FIRSATÇILIĞA GEÇİT YOK

EPDK, Kurban Bayramı süresince tüketici aleyhine gelişebilecek veya rekabeti olumsuz etkileyecek akaryakıt fiyatlarındaki 'bayram fırsatçılığı' hareketlerinden kaçınılması uyarısını da yaptı. Bayilerin pompa fiyatlarındaki kar marjı hesaplanırken; dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde en yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcı firmanın bayilerine ilişkin kuruma bildirilen ve ilan panosunda yer alan satış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınıyor. Buradan elde edilen ortalamadan Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından rafineri satış fiyatı düşülüyor. Böylece ortalama marj bulunuyor.

TAVAN FİYAT KOZU VAR

Petrol Piyasası Kanunu'na göre, EPDK'nın elinde tavan fiyat belirleme gibi önemli bir koz var. Piyasada faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde kurumun taban ve/veya tavan fiyat tespit etme ve gerekli tedbirleri alma yetkisi bulunuyor. EPDK, bu yetki 2009, 2014 ve 2015'te kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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