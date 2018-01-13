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Epdk'dan 9 Akaryakıt Şirketine 4,4 Milyon Lira Ceza
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EPDK'dan 9 Akaryakıt Şirketine 4,4 Milyon Lira Ceza

EPDK'DAN 9 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 4,4 MİLYON LİRA CEZA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 9 akaryakıt şirketine toplam 4,4 milyon lira para cezası kesildi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 03:00
Puan Ver : Epdk'dan 9 Akaryakıt Şirketine 4,4 Milyon Lira Ceza(5/10)1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 9 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 394 bin 284 lira para cezası kesildi. EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

4,4 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

EPDK, sorumlu müdür çalıştırmama, hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün ve vaziyet planı harici gizli tank ve düzenek bulundurma, dağıtıcısına ait işaret, sembol ve giydirmeleri bulundurmama, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali, menşei belli olmayan akaryakıt alımı gibi nedenlerle 9 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 394 bin 284 lira para cezası uyguladı.

3 ŞİRKETTEN YAZILI SAVUNMA İSTEDİ

Kurum, 1 akaryakıt şirketi ve 2 doğalgaz şirketinden yazılı savunma istedi, bir doğalgaz şirketine de ihtar verdi.

İlanda ayrıca, akaryakıt piyasasında faaliyet gösteren 41 şirkete ait 2017 yılı yurt içi kaynak bilgilerine ilişkin beyanların alınamadığı, söz konusu beyanları 15 gün içinde göndermeyen şirketlerin bilgilerinin dikkate alınmayacağı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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