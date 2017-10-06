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EPDK'dan 9 Akaryakıt Şirketine 2,7 Milyon Lira Ceza

EPDK'DAN 9 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 2,7 MİLYON LİRA CEZA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 9 akaryakıt şirketine toplam 2,7 milyon lira ceza verildi.

Tarih : 06 Ekim 2017, 11:50
Puan Ver : Epdk'dan 9 Akaryakıt Şirketine 2,7 Milyon Lira Ceza(9/10)5

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 9 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 753 bin 624 lira ceza verildi. EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

11 ŞİRKETTEN DE YAZILI SAVUNMA İSTENDİ

Buna göre, sorumlu müdür çalıştırılmaması, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali, istasyonda tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurma, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali, kaçak yer altı akaryakıt depolama tankı bulundurma ve otomasyon sistemindeki verilerin izlenememesi gibi nedenlerle, 9 akaryakıt şirketine 70 bin lira ile 1 milyon 121 bin 740 lira arasında değişen, toplam 2 milyon 753 bin 624 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 11 şirketten de yazılı savunma istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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