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epdk'dan 4 akaryakıt şirketine 569 bin lira ceza

EPDK'DAN 4 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 569 BİN LİRA CEZA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 4 akaryakıt şirketine toplam 569 bin 156 lira ceza verildi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:53
Puan Ver : Epdk'dan 4 Akaryakıt Şirketine 569 Bin Lira Ceza(9/10)8


EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, tağşiş ve hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurulması, LPG sorumlu müdür belgesinin ibraz edilmemesi, ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal ve tağşiş edilmesi, LPG yetkili personel belgesi olmayan kişi çalıştırılması ve otogaz istasyonunda LPG tüp dolumunun yapılması gibi sebeplerle 4 akaryakıt şirketine toplam 569 bin 156 lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.



 



kaynak:sabah








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