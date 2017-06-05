

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.







Buna göre, tağşiş ve hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurulması, LPG sorumlu müdür belgesinin ibraz edilmemesi, ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal ve tağşiş edilmesi, LPG yetkili personel belgesi olmayan kişi çalıştırılması ve otogaz istasyonunda LPG tüp dolumunun yapılması gibi sebeplerle 4 akaryakıt şirketine toplam 569 bin 156 lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.







kaynak:sabah