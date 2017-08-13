EPDK'DAN 11 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 7,3 MİLYON LİRA CEZA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 11 akaryakıt şirketine toplam 7 milyon 361 bin 109 lira ceza verildi, 2 şirketten de yazılı savunma istendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 11 akaryakıt şirketine toplam 7 milyon 361 bin 109 lira ceza verildi. EPDK, ayrıca 13 akaryakıt şirketine ihtarda bulunurken, iki şirketten de yazılı savunma istedi.
RESMİ GAZETE'DE YAPILAN AÇIKLAMA
Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre, otomasyon sisteminin kurulu olmaması ve fiilen faaliyete geçirilmemesi, lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı satış yapılması ve faaliyette bulunması, istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması ve istasyonda vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurulması, motorine yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş etmek, akaryakıt istasyonunda petrol türevi organik sıvı ve bitkisel yağ karışımından oluşan ve akaryakıt tanımına uymayan ürün ikmal etmesi gibi sebeplerle 11 akaryakıt şirketine, 72 bin 751 lira ile 1 milyon 555 bin 221 lira arasında değişen miktarlarda toplam 7 milyon 361 bin 109 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: haberinburada
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