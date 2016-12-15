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epdk kayıp-kaçak bedelini belirledi

EPDK KAYIP-KAÇAK BEDELİNİ BELİRLEDİ

EPDK 2017 hedef kayıp-kaçak oranlarını belirledi. Dicle, Vangölü ve Toroslar EDAŞ'ta hedef kayıp kaçak oranı arttı. Artış tüm abonelerin faturalarına yansıtılıyor

Tarih : 15 Aralık 2016, 09:23
Puan Ver : Epdk Kayıp-Kaçak Bedelini Belirledi(9/10)10


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 21 elektrik dağıtım bölgesinin 2017 yılı hedef kayıp-kaçak oranlarını (HKO) belirledi. HABERTÜRK, elektrik dağıtım sektörünün dört gözle beklediği EPDK'nın geçen hafta belirlediği 2017 yılı hedef kayıp-kaçak oranlarına ilişkin kararın ayrıntılarına ulaştı.



ANADOLU YAKASINDA HEDEF YÜKSELDİ



Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (EDAŞ) görevli olduğu Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ın da içinde yer aldığı bölgede, hedef kayıp kaçak oranı yükseldi. 2016'da yüzde 71.62 olan hedef, 2017 yılında yüzde 71.76'ya çıktı. Vangölü EDAŞ'ta 2016 yılında yüzde 60.16 olan oran, 2017 için yüzde 60.34'e yükseldi.



İstanbul'un Avrupa yakasının elektrik dağıtımını yapan ve en çok aboneye sahip olan Boğaziçi EDAŞ için kayıp-kaçak hedefi yüzde 9.60'tan yüzde 9.34'e çekildi. İstanbul'un Anadolu yakası EDAŞ'ta, 2016 yılında yüzde 7.61 olan oran, 2017 yılı için yüzde 7.63'e çıkarıldı. Ankara ve civarının elektrik dağıtımını yapan Başkent EDAŞ'ın hedef kayıp kaçak oranı yüzde 8'den yüzde 7.76'ya çekildi



TOROSLAR'DA SURİYELİ ETKİSİ



Gaziantep, Kilis, Hatay gibi illerin elektrik dağıtımını yapan Toroslar EDAŞ'ta, Suriyelilerin etkisiyle kayıp-kaçak arttı. EPDK, bölgede 2017 yılı için 13.32'lik bir oran belirledi.



‘BEDELİ ABONEDEN ÇIKACAK'



Eski TEDAŞ Genel Müdürü Osman Nuri Doğan, HABERTÜRK'e yaptığı açıklamada, kayıp-kaçak bedelinin, faturasını düzenli ödeyen aboneye yansıtıldığını belirterek “Türkiye'de ulusal tarife belirleniyor. 21 bölgenin kayıp kaçak maliyeti hesaplanıyor. Bu bedel, tüm abonelerin faturalarına yansıtılıyor” dedi. Doğan, “Dağıtım şirketi, hedef oranların altına düşerse bunu ‘bonus' olarak doğrudan gelir hanesine aktarıyor. Eğer, hedefin üstünde kayıpkaçak söz konusu olursa hedefle gerçekleşme arasındaki fark dağıtım şirketinin kasasından çıkıyor” dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Epdk  Kayıp-Kaçak  Bedelini  Belirledi    haber

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