EPDK, DARBE FIRSATÇILARINA CEZA KESMEYE HAZIRLANIYOR!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan yazılı açıklamada, darbe girişiminin yaşandığı gece hizmet vermeyen veya fahiş fiyata akaryakıt satan istasyonlarla ilgili işlem başlatılacağı ve gerekli görülenlere ceza kesileceği bildirildi
Açıklamada sözlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şunları kaydetti:
"Darbe girişiminin olduğu gece bazı akaryakıt istasyonlarının hizmet vermediğini, bazılarının fahiş fiyatla akaryakıt sattığını tespit ettik. Bu konuda vatandaşlarımızın da çok sayıda şikayet dilekçesi geldi. Vatandaşı mağdur eden bu istasyonlar ile ilgili işlemleri başlatacak ve gerekli gördüğümüz takdirde ceza keseceğiz. Bir akaryakıt istasyonu böyle bir gecede hizmet vermeyecek de ne zaman hizmet verecek? Bu durum hiçbir gerekçe ile savunulamaz. Talimatı verdim ve süreci hemen başlattık. Otomasyon üzerinden o gece hizmet vermeyen akaryakıt istasyonlarını tek tek belirleyip, işlem başlatacağız. Gerekli görülen istasyonlara da mevzuattan doğan cezayı uygulayacağız."
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