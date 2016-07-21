

Açıklamada sözlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şunları kaydetti:







"Darbe girişiminin olduğu gece bazı akaryakıt istasyonlarının hizmet vermediğini, bazılarının fahiş fiyatla akaryakıt sattığını tespit ettik. Bu konuda vatandaşlarımızın da çok sayıda şikayet dilekçesi geldi. Vatandaşı mağdur eden bu istasyonlar ile ilgili işlemleri başlatacak ve gerekli gördüğümüz takdirde ceza keseceğiz. Bir akaryakıt istasyonu böyle bir gecede hizmet vermeyecek de ne zaman hizmet verecek? Bu durum hiçbir gerekçe ile savunulamaz. Talimatı verdim ve süreci hemen başlattık. Otomasyon üzerinden o gece hizmet vermeyen akaryakıt istasyonlarını tek tek belirleyip, işlem başlatacağız. Gerekli görülen istasyonlara da mevzuattan doğan cezayı uygulayacağız."