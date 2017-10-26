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ENİŞTESİNE GÖZ KOYAN BALDIZ, ABLASINI 68 BIÇAK DARBESİYLE DELİK DEŞİK ETTİ!


Eniştesine Göz Koyan Baldız, Ablasını 68 Bıçak Darbesiyle Delik Deşik Etti!
Tarih : 26 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Eniştesine Göz Koyan Baldız, Ablasını 68 Bıçak Darbesiyle Delik Deşik Etti!(10/10)6

İngiltere'de meydana gelen olay mantık sınırlarının dışında... Eniştesine aşık olan baldız, ablasını ortadan kaldırmak için korkunç bir cinayete imza attı.

ENİŞTESİNE GÖZ KOYDU, ABLASINI DELİK DEŞİK ETTİ

İngiltere'nin Bedfordshire şehrinde eniştesi Hefeez Rehman ile dört yıllık ilişkisi olan 27 yaşındaki Pakistanlı Sabah Khan isimli kadın, eniştesinin tamamen kendisine ait olması için 34 yaşındaki ablası Saima Khan'ı boğazını keserek ve 68 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

ELLERİNİ VE BOĞAZINI KESTİ SONRA 68 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Sabah, bir yakınlarının taziyesinde olan ablasını arayak çocuklarının ağladığını söyledi. Eve gelen ablasının önce ellerini ve boğazını kesti daha sonra kanlar içinde yerde yatan ablasının elbiselerini çıkarıp defelarca bıçaklayarak öldürdü. O sırada yukarı katta yatan ablasının çocuklarından bir tanesi Sabah'a, yukarıdan bağırarak fare mi öldürüyorsun diye sordu.

ENİŞTESİNDEN HAMİLE KALMIŞ, BEBEĞİ ALDIRMIŞ

Mahkemeye çıkarılan Sabah'ın daha önce eniştesinden hamile kaldığı ve kürtaj ile bebeği aldırdığı belirtildi.

CİNAYETE SOYGUN SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI AMA POLİS YEMEDİ

Sabah, ablasının eve giren bir soyguncu tarafından öldürüldüğünü iddia etmek için evin penceresini kırdı ve evde bulunan mücevherleri ortalığa dağıttı. Ancak polis, yatak odasında kanlı bir bıçak görünce Sabah'ı gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ifadesinde ablasını öldürdüğünü itiraf eden cani kardeş, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapse mahkum edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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