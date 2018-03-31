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Eniştesi, 1 traktör odun karşılığında pazarlamış!

ENİŞTESİ, 1 TRAKTÖR ODUN KARŞILIĞINDA PAZARLAMIŞ!

Edirne'de 5 kişinin tutuklandığı 4 polisin açığa alındığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadın, eniştesinin kendisini 1 traktör odun karşılığında pazarladığını itiraf etti.

Tarih : 31 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Eniştesi, 1 Traktör Odun Karşılığında Pazarlamış!(5/10)1

Edirne'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmada ekip otomobili içinde fuhuş yaptıkları ve fuhuş yapanlara bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle de 4 polis memuru açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce fuhuş yapan ve fuhşa aracılık edip yer temin edenleri takibe alarak, çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen şüphelilerin il merkezi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

4 POLİS AÇIĞA ALINDI

Yapılan soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memurunun da ekip aracı içinde fuhuş yaptığı ve fuhuş yapanlara bilgi sızdırdıkları belirlendi. 4 polis memuru valilik kararı ile açığa alınıp, haklarında soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D., adlı kadın ile birlikte erkek şüpheliler G.K., S.S., M.T. ve A.Ö., 'Fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek, yer temin etmek' gerekçesiyle tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

1 TRAKTÖR ODUN KARŞILIĞI FUHUŞ PAZARLIĞI

Tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest kalan sanıklardan P.B., ifadesinde halasının kızıyla evli eniştesinin bir traktör dolusu odun karşılığında tanıdığı bir arkadaşıyla ilişkiye girmesi için müşteri bulduğunu söyledi. P.B., "Ben daha önce geçimimi fuhuş yaparak kazanıyordum ama 15 gün önce fuhuş yapmayı bıraktım. Taksicilik yapan A.Ö., bana birkaç kez müşteri bulmuştur. Ama ben onu genellikle eve eşya taşımak için çağırıyordum. Ancak ben tanımadığım müşterilere gitmediğim için onun bulduğu müşterilerle birlikte olmadım. H.T., halamın kızıyla evli. Ona enişte diye hitap ederim. Eniştem evde odun olmadığı için tanıdığı birinin benimle ilişkide bulunmak istediğini ve karşılığında bana bir traktör odun vereceğini söyledi. Adamla görüştük, anlaşamayınca onunla birlikte olmadım. Eniştem bana bir kez müşteri buldu, bir daha bulmadı." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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