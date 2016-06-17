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enişte ile baldız şantaj ağı kurdu

ENİŞTE İLE BALDIZ ŞANTAJ AĞI KURDU

İstanbul ve Bursa'da işadamları ile genç kızların çıplak ve cinsel içerikli görüntülerini kaydedip şantaj yapan enişte ile baldızdan oluşan şebeke çökertildi

Tarih : 17 Haziran 2016, 10:08
Puan Ver : Enişte İle Baldız Şantaj Ağı Kurdu(7/10)8


İstanbul'da kuyumcu E.P. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvurup, 8 yıl önce gizli kamerayla çekilen görüntülerle kendisine şantaj yapıldığını söyledi. Şikâyet üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri inanılmaz bir şantaj ağını gün yüzüne çıkardı. İddiaya göre; E.P., Şile'de estetisyenlik yapan Vildan T. ile 2008'de birlikte oldu. Kadının eniştesi Güven Sönmez de o anları kayda aldı. Enişte ile baldız daha sonra kuyumcudan şantajla o dönemin parasıyla 400 bin TL ve iki daire aldı. 8 yıl sonra E.P.'ye aynı şekilde şantaj yapan ikili polisin çalışması sonucu deşifre oldu.



ŞANTAJ İÇİN ARŞİV YAPMIŞLAR

 Polis, ikilinin dört işadamına daha tuzak kurduğunu ortaya çıkardı. Ekipler, 13 Haziran'da İstanbul ve Bursa'da yaptıkları baskınlarda iki şüpheliyi gözaltına aldı. El konulan dizüstü bilgisayarlarda ve dijital belleklerde arşivlenmiş cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. E.P.'nin görüntüleri şebekenin başı Vildan T.'nin bilgisayarından çıktı.



POLİS MAĞDURLARI ARIYOR

 Sönmez'in bilgisayarından ise verilen ilaçların etkisiyle kendinden geçen çok sayıda genç kadına ait tecavüz görüntüleri çıktı. Vildan T. ile eniştesi Güven Sönmez Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şebekenin firari 3 üyesinin peşine düşen polis, şantaj ve tehdidin yanı sıra tecavüze de karıştığı belirlenen mağdurlara ulaşmaya çalışıyor.








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