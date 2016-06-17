

İstanbul'da kuyumcu E.P. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvurup, 8 yıl önce gizli kamerayla çekilen görüntülerle kendisine şantaj yapıldığını söyledi. Şikâyet üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri inanılmaz bir şantaj ağını gün yüzüne çıkardı. İddiaya göre; E.P., Şile'de estetisyenlik yapan Vildan T. ile 2008'de birlikte oldu. Kadının eniştesi Güven Sönmez de o anları kayda aldı. Enişte ile baldız daha sonra kuyumcudan şantajla o dönemin parasıyla 400 bin TL ve iki daire aldı. 8 yıl sonra E.P.'ye aynı şekilde şantaj yapan ikili polisin çalışması sonucu deşifre oldu.







ŞANTAJ İÇİN ARŞİV YAPMIŞLAR



Polis, ikilinin dört işadamına daha tuzak kurduğunu ortaya çıkardı. Ekipler, 13 Haziran'da İstanbul ve Bursa'da yaptıkları baskınlarda iki şüpheliyi gözaltına aldı. El konulan dizüstü bilgisayarlarda ve dijital belleklerde arşivlenmiş cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. E.P.'nin görüntüleri şebekenin başı Vildan T.'nin bilgisayarından çıktı.







POLİS MAĞDURLARI ARIYOR



Sönmez'in bilgisayarından ise verilen ilaçların etkisiyle kendinden geçen çok sayıda genç kadına ait tecavüz görüntüleri çıktı. Vildan T. ile eniştesi Güven Sönmez Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şebekenin firari 3 üyesinin peşine düşen polis, şantaj ve tehdidin yanı sıra tecavüze de karıştığı belirlenen mağdurlara ulaşmaya çalışıyor.