CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklu yargılanmasına yapılan itiraz reddedildi.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatı tarafından tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi.

25 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Enis Berberoğlu, MİT TIR'larıyla ilgili "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

MAHKUMİYET KARARI BOZULDU

Yapılan itiraz üzerine Bölge İstinaf Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu. Karar üzerine Enis Berberoğlu yeniden yargılanmasına karar verildi. Dosya, yeniden incelenmek üzere 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

TUTUKLU YARGILANACAK

Avukatının, Berberoğlu'nun tutuklu yargılanmasına yaptığı itiraz ise mahkeme tarafından reddedildi. Berberoğlu tutuklu yargılanacak.

Kaynak: haberinburada