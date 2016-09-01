ENİS BERBEROĞLU HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ’MİT tırları’ davasında düzenlenen iddianamede "FETÖ’ye yardım" suçlaması yapılıyor
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle hazırlanan iddianame İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından mahkemeye gönderilen iddianamede, Can Dündar'ın kitabında ve tahliye olduktan sonra köşesinde, görüntüleri flash disk içinde solcu bir milletvekilinden aldığını yazdığı, bunun üzerine Dündar'ın telefon kayıtlarının incelenerek HTS verilerinden görüştüğü kişinin 26. Dönem CHP Milletvekili Enis Berberoğlu olduğu ve görüşmenin de 21 saniye sürdüğü belirtildi.
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