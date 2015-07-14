ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Geçtiğimiz yıl dünya evine giren yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baba olacağını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Düzyatan'ın eşi Hülya Koçyiğit gittiği doktor kontrolünde bebeğin cinsiyetini öğrendi.
Yakışıklı ve başarılı oyunculardan olan Engin Altan Düzyatan ve geçen yıl evlendiği eşi Neslihan Alkoçlar çocuk sahibi oluyor.4 aylık hamile olan vazgeçilmez oyunculardan olan Engin Altan Düzyatan ve güzel eşi Neslişah Alkoçlar, erkek bebek bekliyor.
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