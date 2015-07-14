

Yakışıklı ve başarılı oyunculardan olan Engin Altan Düzyatan ve geçen yıl evlendiği eşi Neslihan Alkoçlar çocuk sahibi oluyor.4 aylık hamile olan vazgeçilmez oyunculardan olan Engin Altan Düzyatan ve güzel eşi Neslişah Alkoçlar, erkek bebek bekliyor.







