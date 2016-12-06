

Geceliği yaklaşık 6 bin liralık okyanus üzerindeki havuzlu villalardan birini seçen Düzyatan, Alkoçlar'ın doğum günü yemeği için kumsalı mumlarla süsletip özel aşçı tuttu.



Alkoçlar ile Düzyatan çiftine, yakın dostları modacı Selma Çilek ve eşi Sinan Çiftçi de eşlik ediyor.











kaynak:ntv

Geceliği yaklaşık 6 bin liralık okyanus üzerindeki havuzlu villalardan birini seçen Düzyatan, Alkoçlar'ın doğum günü yemeği için kumsalı mumlarla süsletip özel aşçı tuttu.

Dizi setini ve hatta oğulları Emir'in bakıcısını bu tatile göre programlayan Düzyatan, Alkoçlar'ın yeni yaşına en sevdiği yer olan Maldivler'de girmesini sağladı.