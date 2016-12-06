O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

engin altan düzyatan'dan romantik jest

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN ROMANTİK JEST

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum günü ve tatil için dostlarıyla Maldivler'e gitti.

Tarih : 06 Aralık 2016, 16:44
Puan Ver : Engin Altan Düzyatan'dan Romantik Jest(0/10)


Neslişah Alkoçlar, 28. yaşına Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Maldivler'de untulmaz bir doğum günü partisiyle girdi.

Engin Altan Düzyatan 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Neslişah Alkoçlar'a unutulmayacak bir doğum günü sürprizi yaptı.

Dizi setini ve hatta oğulları Emir'in bakıcısını bu tatile göre programlayan Düzyatan, Alkoçlar'ın yeni yaşına en sevdiği yer olan Maldivler'de girmesini sağladı.

Geceliği yaklaşık 6 bin liralık okyanus üzerindeki havuzlu villalardan birini seçen Düzyatan, Alkoçlar'ın doğum günü yemeği için kumsalı mumlarla süsletip özel aşçı tuttu.

Alkoçlar ile Düzyatan çiftine, yakın dostları modacı Selma Çilek ve eşi Sinan Çiftçi de eşlik ediyor.


 


 


kaynak:ntv











Etiketler: Engin  Altan  Düzyatan  Dan  Romantik  Jest    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER