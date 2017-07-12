TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ve oğlu Emir Aras ile çıktığı Yunan Adaları turundan döndü. Bodrum'da rüzgar sörfü yapan Düzyatan, az kalsın büyük bir kaza geçiriyordu.

SON ANDA KURTULDU

Engin Altan Düzyatan, Akyaka'ya geçip geçen yılki gibi uçurtma sörfü yapmak istedi. Ama bol bol su yuttu. Bata çıka sörf yapan Engin Altan Düzyatan rüzgarın bir anda sert esmesi yüzünden az daha kayalıklara çarpıyordu. Düzyatan kazadan son anda kurtuldu.

Kaynak: haberinburada