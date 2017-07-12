İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Engin Altan Düzyatan Rüzgar Sörfü Yaparken Az Kalsın Kayalıklara Çarpıyordu

ENGİN ALTAN DÜZYATAN RÜZGAR SÖRFÜ YAPARKEN AZ KALSIN KAYALIKLARA ÇARPIYORDU

'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan,,uçurtmak sörfü yaparken rüzgarın azizliğine uğradı. Düzyatan, az kalsın kayalıklara çarpacaktı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 08:40
Puan Ver : Engin Altan Düzyatan Rüzgar Sörfü Yaparken Az Kalsın Kayalıklara Çarpıyordu(10/10)6

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul'da 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ve oğlu Emir Aras ile çıktığı Yunan Adaları turundan döndü. Bodrum'da rüzgar sörfü yapan Düzyatan, az kalsın büyük bir kaza geçiriyordu.

SON ANDA KURTULDU

Engin Altan Düzyatan, Akyaka'ya geçip geçen yılki gibi uçurtma sörfü yapmak istedi. Ama bol bol su yuttu. Bata çıka sörf yapan Engin Altan Düzyatan rüzgarın bir anda sert esmesi yüzünden az daha kayalıklara çarpıyordu. Düzyatan kazadan son anda kurtuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Engin  Altan  Düzyatan  Rüzgar  Sörfü  Yaparken  Az  Kalsın  Kayalıklara  Çarpıyordu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER