TRT1 ekranlarının dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'la ilgili flaş bir iddia ortaya çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni sezonda ekranlarda olmayacağı konuşuluyor. Diriliş dizisi ise bugün yayınlanacak bölümle 2.sezona veda edecek. Peki neden bu karar alındı? İşte detaylar...



Engin Altan Düzyatan önceki gün yeni filmi 'Ve Panayır Köyden Gider'in tanıtımına katıldı. Ünlü oyuncunun TRT1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolünün önümüzdeki sezon sona ereceği, rolünün sona ermesiyle birlikte dizi ekibiyle arasına mesafe koyduğu iddia ediliyor.Düzyatan, yönetmenliğini Mete Sözer'in üstlendiği ve Cem Davran, İlyas Salman, Açelya Devrim Yılhan ve Meral Çetinkaya gibi oyuncuların dikkat çektiği yeni filminin basın gösteriminde Kanyon'da yerini aldı.



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Diriliş Ertuğrul bugün akşam saat 20:00'de yayınlanacak bölümüyle 2.sezonuna veda edecek. 3.sezonda Engin Altan'ın yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu.