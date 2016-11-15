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engin akyürek'in partneri fahriye evcen oldu

ENGİN AKYÜREK'İN PARTNERİ FAHRİYE EVCEN OLDU

Fahriye Evcen, 2 yıl aradan sonra ekrana dönüyor. ‘Esaretin Bedeli' dizisinden gelen teklifi kabul eden Evcen, Engin Akyürek ve Sarp Levendoğlu'yla birlikte kamera karşısına geçecek.

Tarih : 15 Kasım 2016, 09:31
Puan Ver : Engin Akyürek'in Partneri Fahriye Evcen Oldu(5/10)4


TİMS Productions, yeni dizisi “Esaretin Bedeli”nde başrole seçtiği Engin Akyürek'in “Partnerim etkili bir kadın oyuncu olsun” isteğini yerine getirdi, Fahriye Evcen'le anlaştı. Yapım şirketinin teklifini kabul eden Evcen, 2 yıl aradan sonra ekrana dönmek için hazırlıklara başladı.



Senaryosunu Elif Usman Ergüden'in yazdığı, yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizide Engin Akyürek, doktorlukta uzmanlık unvanı almaya hazırlanırken kendini hapiste bulan bir genci canlandıracak. Fahriye Evcen ise çocukken kalp nakli yapılan, abileri karanlık işlere bulaşmış idealist bir avukatı oynayacak. Dizinin Ömer isimli kötü adamına ise Sarp Levendoğlu hayat verecek. “Esaretin Bedeli”nde oynaması kesinleşen bir başka oyuncu da Gülcan Arslan.



 



 



kaynak:hürriyet








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