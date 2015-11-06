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engelliler için seks hizmeti

ENGELLİLER İÇİN SEKS HİZMETİ

Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı 'seks desteği' hizmeti aracılığıyla engellilere cinsellik konusunda destek olacaklarını açıkladı.

Tarih : 06 Kasım 2015, 09:05
Puan Ver : Engelliler İçin Seks Hizmeti(8/10)5


'Seks herkesin hakkı' adını taşıyan program Çek Maliye Bakanlığı tarafından finanse ediliyor ve gönüllü kişilerin engellilere seks desteği vermesini hedefliyor.



Projenin hayata geçirilmesinde görev alan 'Riske Girmeden Tadını Çıkar' adlı sivil toplum kuruluşu, Prag'da düzenlediği bir basın toplantısında girişimin nasıl işlediğine dair bilgiler verdi. Kuruluşun temsilcisi Lucie Sídová 'seks asistanları' adını verdikleri kişilerin gönüllüler arasından seçildiğini söyledi ve başvuruda bulunanlar arasından gerçekleştirilen seçimde cinsel ilişki konusunda deneyimli olmaları ve hayatlarında daha önce bedensel engellilerle yakın ilişki kurmuş olmaları koşulunun aradığını vurguladı.



Devlet, engelliler için 'seks hizmeti' veren gönüllülere saat başı ücreti olarak yaklaşık 60 euro ödeyecek. Ancak gönüllülerin program kapsamında programa dahil olmadan bir 'ahlak yönetmeliğini' imzalamış olmaları gerekiyor. Ayrıca gönüllüler düzenli olarak sağlık kontrollerine gireceklerini de taahhüt ediyorlar.








Etiketler: Engelliler  İçin  Seks  Hizmeti    haber

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