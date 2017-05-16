Engelliler Haftası
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engelliler haftası

ENGELLİLER HAFTASI

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında, program düzenlendi.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 17:42
Puan Ver : Engelliler Haftası(8/10)10


Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında, program düzenlendi.



Büğdüz Özel Eğitim Okulu ve İş Uygulama Merkezi'ndeki programa, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Yurtoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Ahmet Sarıtaş ve vatandaşlar katıldı.



Program kapsamında, öğrenciler şiirler okuyup, şarkılar söyledi, tiyatro ve halk oyunları gösterileri sundu.



Kaymakam Altın ve beraberindekiler, öğrencilerin dönem içerisinde hazırladıkları el emeği ürünler ile yaptıkları resimlere ilgi gösterdi.



 



kaynak:haberler








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