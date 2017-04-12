Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan yeni bir uygulama ile engelli vatandaşların akülü araçları camilerde şarj edilebilecek.



Şarj dolum üniteleri, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki ve Hacı Bayram camilerinde, İstanbul'da Sultanahmet, Fatih ve Ataşehir Mimar Sinan camilerinde, İzmir'de Konak Camii'nde, Bursa'da Emir Sultan ve Ulu Cami'de, Kayseri'de Hacı Mehmet Özkan Camii'nde, Samsun'da Büyük Cami'de, Gaziantep'te Alabey Camii'nde ve Diyarbakır'da Berat Camii'nde kurulacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı engelli vatandaşların akülü araçları için camilerde şarj dolum ünitesi kuracak.







Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, projenin pilot uygulaması 8 ilde başlatılacak. Şarj dolum üniteleri, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki ve Hacı Bayram camilerinde, İstanbul'da Sultanahmet, Fatih ve Ataşehir Mimar Sinan camilerinde, İzmir'de Konak Camii'nde, Bursa'da Emir Sultan ve Ulu Cami'de, Kayseri'de Hacı Mehmet Özkan Camii'nde, Samsun'da Büyük Cami'de, Gaziantep'te



Alabey Camii'nde ve Diyarbakır'da Berat Camii'nde kurulacak.







kaynak:mynet



