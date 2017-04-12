Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

engelli vatandaşlar araçlarını camilerde şarj edebilecek

ENGELLİ VATANDAŞLAR ARAÇLARINI CAMİLERDE ŞARJ EDEBİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan yeni bir uygulama ile engelli vatandaşların akülü araçları camilerde şarj edilebilecek.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:09
Puan Ver : Engelli Vatandaşlar Araçlarını Camilerde Şarj Edebilecek(9/10)9


 Şarj dolum üniteleri, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki ve Hacı Bayram camilerinde, İstanbul'da Sultanahmet, Fatih ve Ataşehir Mimar Sinan camilerinde, İzmir'de Konak Camii'nde, Bursa'da Emir Sultan ve Ulu Cami'de, Kayseri'de Hacı Mehmet Özkan Camii'nde, Samsun'da Büyük Cami'de, Gaziantep'te Alabey Camii'nde ve Diyarbakır'da Berat Camii'nde kurulacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı engelli vatandaşların akülü araçları için camilerde şarj dolum ünitesi kuracak.



Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, projenin pilot uygulaması 8 ilde başlatılacak. Şarj dolum üniteleri, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki ve Hacı Bayram camilerinde, İstanbul'da Sultanahmet, Fatih ve Ataşehir Mimar Sinan camilerinde, İzmir'de Konak Camii'nde, Bursa'da Emir Sultan ve Ulu Cami'de, Kayseri'de Hacı Mehmet Özkan Camii'nde, Samsun'da Büyük Cami'de, Gaziantep'te

Alabey Camii'nde ve Diyarbakır'da Berat Camii'nde kurulacak.



 



kaynak:mynet

 








Etiketler: Engelli  Vatandaşlar  Araçlarını  Camilerde  Şarj  Edebilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER