Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan özel bir engelli rehabilitasyon merkezinde ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu. Engellilerin daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürüp rehabilite edilmesini sağlamak için açılan engelli bakım merkezinde kalan hastaların, zorla çeşitli işlerde çalıştırıldığı görüntülendi.

İŞKENCE EDİLEREK AÇ SUSUZ BIRAKILDILAR

Görüntü ve fotoğraflarla da desteklenen olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde bulunan kadın ve erkekler aynı odada barındırılırken, bazı hastaların kurumun bodrum katına kilitlenip aç susuz bırakıldığı ve işkence edildiği öne sürüldü. Sağlıksız ortamda yaşamlarını sürdüren engellilere bozuk gıdalar verilerek hayatlarının tehlikeye atıldığı kaydedildi.

"İNTERNETTEN BULUNMA MÜDÜR ALINIYOR..."

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan engelli bakım merkezi sahibi, bu görüntüleri yayanın kendi kurumlarında müdür olduğunu ve tüm bu durumda kendisinin hiçbir girişiminin olmadığını savundu. Engelli merkezi sahibi, "Kurumda iki üç ay deneme süreci için internetten bulunma bir müdür alınıyor, tanımıyorum. Bu kişi kurum içerisinde kirli emellerine ulaşmaya çalışıyor. Şahıs, genç, çalışan tüm kadın elemanları sıkıştırıyor. Bu durum fark edildikten sonra kendisinin işine son verdim. Ertesi gün Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığına bildirdim, aklınca beni korkutmak için yönlendirmelerle bunları yapmış. Kurum muhataplığı müdüre aittir, tüm iddialar kendisinin sorumluluğundadır. Savcılık soruşturmasının ardından kendisine tazminat davası açacağım" dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürlüğü yetkilileri ise, konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde kendilerine bir başvuru olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

4 KİŞİNİN İFADELERİNE BAŞVURULDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, 4 kişinin ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada