ENGELLİ KIZIN ÇANTASINI KALAN KAPKAÇÇI 11 YAŞINDA ÇOCUK ÇIKTI!
Bursa'da annesiyle pazara çıkan engelli kızın içinde maaşının bulunduğu çantasını çalan, 11 yaşındaki kapkaççı çocuk yakalandı. Para ve kartlar aileye teslim edildi.
Bursa'da annesiyle pazar alışverişine çıkan engelli kızın, içinde kendisinin 900 liralık engelli maaşının ve annesinin de 4 bin liralık emekli kartının bulunduğu çantayı çalan kapkaççı çocuk yakalandı.
ÇANTASININ ÇALINDIĞINI GÖRDÜ AMA KONUŞAMADIĞI İÇİN SESLENEMEDİ
Olay pazartesi günü Tuzpazarı'nda meydana geldi. Yüzde doksan spastik engelli olan Bilge Ü., yanında annesi Ülfet Ü. ile birlikte akülü aracıyla Tuzpazarı'nda pazar alışverişine çıktı. Pazarcıdan ıspanak aldıkları sırada engelli kızın akülü aracında asılı olan ve içinde engelli kızın yeni çektiği 900 lira engelli maaşı, engelli kartı, maaş kartı, anne Ülfet Ü.'nün cep telefonu ve içinde 4 bin lira bulunan emekli maaş kartının bulunduğu çantayı bir kapkaççı alıp kaçtı. Çantanın alındığını engelli Bilge Ü. gördü, ama konuşamadığı için annesine seslenemedi. İçinde engelli maaşının bulunduğu çantanın çalındığını üzgün gözlerle izleyen engelli kız, çanta çalındıktan sonra annesiyle iletişime geçti.,
HIRSIZ 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKTI
Annenin ihbarı üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şahitlerin tarifleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 11 yaşındaki E.A.T., olduğunu tespit etti.
PARA VE KARTLAR AİLEYE TESLİM EDİLDİ
Ekipler, şüpheli çocuğu Kurtuluş Caddesi üzerinde yakalandı. Çantadaki 100 lira parayı harcadığı tespit edilen E.A.T., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çantanın içerisindeki para ve kartlar aileye teslim edildi.
Kaynak: haberinburada
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