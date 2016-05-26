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engelli göstericilere sert müdahale

ENGELLİ GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

Bolivya'da daha fazla devlet yardımı talebiyle sokak gösterileri düzenleyen ve Başkanlık sarayına yürüyen engelli protestoculara polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 11:42
Puan Ver : Engelli Göstericilere Sert Müdahale(8/10)10


Bolivya hükümetinden yapılan açıklamada protestocuların polise saldırmaya çalıştığı, bazı göstericilerin ellerinde bıçaklarla güvenlik güçlerinin üzerine gittiği iddia edildi.



Başkent La Paz'daki gösterilere katılan engellilerin büyük kısmının tekerlekli sandalyede olduğu ifade ediliyor.



Engelli Bolivyalılar devletten aldıkları aylık yaklaşık 14 dolar olan yardımın 5 kat artırılmasını talep ediyor.



Sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales'in hükümeti engelli yardımlarının artırılması talebini reddetmişti.



Engellilerle kapsamlı bir iyileştirme paketini görüştüklerini ve uzlaşıya varıldığını söyleyen Bolivya İçişleri Bakanlığı "Bugün karşımızda engelli grupları ve hükümet arasında uzlaşılan 42 maddelik planı reddeden küçük bir grup var. Bu tür girişimlerin şiddeti körükleme amaçlı olduğuna inanıyoruz" dedi.



Bolivya Latin Amerika'nın en fakir ülkesi konumunda.



Fransız haber ajansı AFP, resmi verilerin ülkede yaklaşık 388 bin engellinin yaşadığını gösterdiğini aktarıyor.








Etiketler: Engelli  Göstericilere  Sert  Müdahale    haber

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