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Engelli eşine acımadı! Yaşlı adam pompalı tüfekle karısını öldürdü

ENGELLİ EŞİNE ACIMADI! YAŞLI ADAM POMPALI TÜFEKLE KARISINI ÖLDÜRDÜ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlı adam, tartıştığı engelli ve 2 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Tarih : 18 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Engelli Eşine Acımadı! Yaşlı Adam Pompalı Tüfekle Karısını Öldürdü(10/10)6

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İsmail Temiz (67), eşi Hürü Temiz'i (65) pompalı tüfekle öldürdü.

2 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda İsmail Temiz, eşi Hürü Temiz'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Temiz, engelli olduğu öğrenilen 2 çocuğunun annesi eşini evdeki pompalı tüfekle öldürdü.

KATİL ZANLISI, KULLANDIĞI TÜFEKLE BİRLİKTE YAKALANDI

Kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, katil zanlısı İsmail Temiz, kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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