ENGELLİ ÇOCUKLARIYLA SOKAĞA ATILAN KADININ ÇARESİZLİĞİ YÜREK BURKUYOR
Diyarbakır'da engelli iki çocuğu ile birlikte yaşadığı evde çöp biriktirdiği gerekçesiyle ev sahibi tarafından sokağa atılan ve bir haftadır sokakta yaşayan kadının dramı yürek burkuyor.
Diyarbakır'da engelli iki çocuğu ile birlikte yaşadığı evde çöp biriktirdiği gerekçesiyle ev sahibi tarafından sokağa atılan ve bir haftadır sokakta yaşayan kadının dramı yürek burkuyor. Komşuları, mağdur kadının engelli kızının her akşam kötü niyetli kişiler tarafından götürülüp, sabah yeniden sokağa getirildiğini belirterek, aileye yardım edilmesini istiyor.
EVDE ÇÖP BİRİKTİRDİĞİ GEREKÇESİYLE ENGELLİ İKİ ÇOCUĞU İLE SOKAĞA ATILDI
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kiracı olduğu evde biri kız, iki engelli çocuğu ile birlikte yaşayan 65 yaşlarındaki Saliha Bayram, çöp biriktirdiği gerekçesiyle ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Kimsesi olmayan ve bir haftadır sokakta yaşam mücadelesi veren ailenin dramı yürek burkuyor. Komşuları, düşkün ailenin engelli kızının her akşam kötü niyetli kişiler tarafından alınıp, sabahları geri getirildiğini de ileri sürerek, aileye yardım edilmesini istiyor.
HER AKŞAM TAKSİ KAPIYA GELİYOR, KIZI GÖTÜRÜYORLAR
Aynı sokakta ikamet eden Ayşe Töre, her akşam bir taksinin gelip engelli kızı alıp götürdüğünü belirterek, "Kızı gelip götürüyorlar. Hepimizin namusu birdir. Hepimizin şerefi birdir. O bizim kızımızdır, kadın da annemizdir. Hiçbir şey istemiyoruz ona bir ev versinler, yardım etsinler. Bu halden çıkartsınlar. Kızın zekası biraz geri. Her akşam taksi kapıya geliyor. Kızı götürüyorlar. Annesi bıçakla, taşla saldırıyor onlara. Ben bu mahallede yaşıyorum. Allah için şahidim. Yardımcı olun, onlara bir kapı açın" dedi.
YETKİLİLER TOPU BİRBİRİNE ATIYOR
Konu ile ilgili olarak yetkilileri aradığını ama kimsenin gelmediğini ifade eden Müşerref Ülker, "İki kamyon kadar çöp toplamış. Kim olsa çıkarır. Ben ev sahibinde bir suç görmüyorum. Yetkilileri aradım herkes topu birbirine atıyor. En son Kaymakamı arayın, emniyeti arayın dediler. Gelmiyorlar. Zabıtalar da iki gündür gelip bakıyorlar, gidiyorlar. Çocukları da zihinsel engelli olduğu için bu durum herkesi rahatsız ediyor. Dün akşam burada sanki bir fırtına koptu. Çocuklar herkese saldırıyor. Mahalleli korkudan sokağa giremiyor."
"AİLE BİR HAFTADIR SOKAKTA YATIYOR, KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR"
"Aile bir haftadır sokakta yatıyor. Kimse sahip çıkmıyor. Mahalleli olarak, insan olarak istiyorum ki bu kadına sahip çıkılsın. Onları bir yere yerleştirsinler. Ne halde olduğunu görüyorsunuz. El uzatmalarını istiyoruz" diye konuştu. Yetkililer ise ailenin durumu incelenerek, gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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