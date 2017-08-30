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ENGELLİ BAKIM ÜCRETİNE ZAM


Engelli bakım ücretine zam
Tarih : 30 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Engelli Bakım Ücretine Zam(7/10)3

Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Bu destek, memur maaşlarındaki artışla yükseldi.DESTEK BİN 27 LİRAYA YÜKSELDİ

Destek tutarı bu yılın ilk yarısında 960 lira olarak uygulanıyordu. Memur maaşlarındaki yükselişle birlikte, evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana ödenen aylık bin 27 liraya yükseldi. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan gündelik hayatını devam ettiremeyen yakınlarına bakanlar, bu parayı almaya hak kazanıyor. Ödemeden yararlanmak için tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması şart. Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Eğer bu tür bir engelli yakınınız varsa onun akrabası olmanız, aynı evde yaşamanız ya da vasisi olmanız şartıyla bakım parası almaya hak kazanıyorsunuz.

GELİR DURUMLARINA BAKILIYOR

Sağlık raporuyla birlikte bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor. Hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 3'te 2'sinden düşük olması şartı aranıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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