

Yangın, bugün saat 07.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki 3 katlı Özel Yazır Engelli Bakım Merkezi'nde meydana geldi. 3 aydan bu yana engelli bakım merkezinde kalan Gökhan Özdemir, 2 gün önce taşkınlık yapıp, çevresindekilere saldırmak isteyince görevliler tarafından kendisini ikinci kattaki duvarları süngerlerle kaplı kriz kontrol odasında aldı. Odada kilitli tutulan ve zaman zaman görevliler tarafından kontrol edilen Gökhan Özdemir, saat 07.30 sıralarında da yine görevliler tarafından kontrol edildi. Kontrolden yaklaşık 20 dakika sonra Özdemir'in kilitli tutulduğu kriz kontrol odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden görevliler, alevlerin yükselmesi nedeniyle müdahale edemedi ve hemen itfaiyeye haber verdi. Engelli bakım merkezine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede ulaşırken alevlerin yükselmesi ve dumanın binayı sarması üzerine burada barınan zihinsel ve bedensel engelli yetişkin 82 kişi tahliye edilmeye çalışıldı.







Alevlere güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri kilitli olan kriz kontrol odasının kapısını kırıp içeri girdiğinde Özdemir'in cesediyle karşılaştı.



Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen ve aralarında bakım merkezi çalışanlarının bulunduğu 21 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Konya Valisi Muammer Erol ve Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Alevler arasında yaşamını yitiren Özdemir'in cesedi de otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, yangının Özdemir tarafından çıkartılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Soruşturma sürdürülüyor.