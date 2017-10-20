Engelli Araçları İçin Vergi Muafiyeti 90 Bin Liraya Çıkarıldı
Emlak Fiyatları Düştü, Türkler Yunanistan'a Akın Etti
Tahkim Kurulu, 4 Kulübe Verilen Puan Silme Cezalarını Onadı
Kerkük-Erbil Yolunda Sıcak Saatler Irak Ordusu İle Peşmerge Çatışıyor
Eski Golcü Klasnic, Üçüncü Kez Böbrek Nakli Ameliyatına Girdi
Şehidin Vasiyeti Yerine Getirildi: Mezarının Üzerine Eşinin Beyaz Gelinliği Örtüldü
Beşiktaş'ın Yeni Transferi, Hastanelik Oldu
Oktay Kaynarca'nın Ayrılık Mesajı Kafaları Karıştırdı
İş Kurmak İsteyene Kurumlardan, Hibe Ve Kredi Desteği
Abdülkadir Selvi , Melih Gökçek'in Yerine Gelecek İsmi Açıkladı: Veysel Tiryaki
İdlib'te Önemli Gelişme! Tsk Duyurdu: 1 Numaralı Gözlem Noktası Oluşturuldu
Meyveli Gazoz İlk Kez Ötv'ye Tabi Oldu
Kerkük'ten Büyük Kaçış, Rus Uydusu Tarafından Böyle Görüntülendi
Afyonkarahisar'da Tur Otobüsü İle Tır Çarpıştı: 23 Yaralı
Eski Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, Yoğun Bakıma Alındı
Avrupa Liginde Fener'i Eleyen Vardar, Şimdi Tanınmaz Halde
Türkiye'nin İlk Kadın İha Pilotu Göreve Hazır! Güvenlik Nedeniyle İsmi Açıklanmıyor
Türkiye İle Müzakereler Kesilsin Diyen Merkel, Ab Zirvesinde Yalnız Kaldı
İstifası İstenen Balıkesir Belediye Başkanı Bırakma Mesajı Verirken, Erdoğan Posteri Asmadı
15 Temmuz Gecesine Ait İlk Kez Yayınlanan Görüntüler! Akın Öztürk, Üniformasıyla Kamerada

Engelli Araçları İçin Vergi Muafiyeti 90 Bin Liraya Çıkarıldı

ENGELLİ ARAÇLARI İÇİN VERGİ MUAFİYETİ 90 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Engelliler için ÖTV muafiyeti, vergisiz fiyatı 90 bin TL'yi geçmeyen araçlar için uygulanacak. Tasarının ilk halinde bu sınır 70 bin TL olarak yer alıyordu.

Tarih : 20 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Engelli Araçları İçin Vergi Muafiyeti 90 Bin Liraya Çıkarıldı(5/10)1

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri sürüyor. Önergeyle düzenlenen maddeyle, engelliler için ÖTV muafiyeti, motor hacmi 1600 santimetreküpü aşmayan ve vergisiz fiyatı 90 bin TL'yi geçmeyen araçlar için uygulanacak. Tasarının ilk halinde bu sınır 70 bin TL olarak yer alıyordu.

FİYATI 195 BİNE KADAR OLAN ARAÇLAR ALINABİLECEK

Bu düzenlemeyle, şu anda vergiyle birlikte fiyatı 170 bin liraya kadar; yılbaşından sonra uygulanacak yeniden değerleme ile fiyatı 195 bin TL'ye kadar olan araçlar alınabilecek.

Maddeyle ilgili konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yıl bütçede dezavantajlı gruplara ve sosyal devlet uygulamalarına yönelik 50 milyar TL kaynak ayrıldığını, bunun bütçenin yüzde 8, 9'una tekabül ettiğini kaydetti.

Engellilere ÖTV muafiyetinin kötüye kullanılmasıyla ilgili örneklerle karşılaştıklarını ifade eden Ağbal, bunun üzerinden menfaat elde edenlerle ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

"PAHALI ARAÇLARIN SAYISINDA ARTIŞ OLDU"

Pahalı araçların, ÖTV ödememek için engelli vatandaşların üzerinden alınması gibi "olmaması gereken işlerin yapıldığını gördüklerini" ifade eden Ağbal, ÖTV muafiyetiyle alınan araçlara baktıklarında, pahalı araçların sayısında artış olduğunu gördüklerini anlattı.

Vergisiz fiyatı 90 bin TL'ye kadar olan araç sınırlamasıyla, otomobillerin yüzde 16'sının kapsam dışında kaldığını, yüzde 84'ünün aynen alınmaya devam edileceğini kaydeden Ağbal, yılbaşından sonra yeniden değerleme ile vergili fiyatı 200 bin liraya kadar olan araçların alınabileceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Engelli  Araçları  İçin  Vergi  Muafiyeti  90  Bin  Liraya  Çıkarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER