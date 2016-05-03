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engellenemeyen android malware kabusu!

ENGELLENEMEYEN ANDROİD MALWARE KABUSU!

Zscaler isimli güvenlik şirketinin saptadığı ve Android temelli cihazlara saldıran malware (zararlı uygulama), siz hiç farkında olmadan banka bilgilerinizi ele geçirirken, bilinen anti-virus uygulamaları tarafından da engellenemiyor.

Tarih : 03 Mayıs 2016, 09:42
Puan Ver : Engellenemeyen Android Malware Kabusu!(8/10)6


Zscaler isimli güvenlik şirketinin saptadığı ve Android temelli cihazlara saldıran malware (zararlı uygulama), siz hiç farkında olmadan banka bilgilerinizi ele geçirirken, bilinen anti-virus uygulamaları tarafından da engellenemiyor.



Eğer “Kusursuz Cinayet” diye bir şey varsa, karşımızda onun bilişimsel örneği duruyor. Zscaler ThreatLabZ ekibinin keşfettiği malware, size kendisini, bir Android güncellemesi olarak tanıtıyor ve Update_chrome.apk ismiyle, akıllı tablet veya telefonunuza yükleniyor. Eğer Google'un uyarılarını görmezden gelerek, tanınmayan bir kaynaktan gelen APK'yi kurmayı kabul ettiyseniz, şimdiden geçmiş olsun diliyoruz. Infostealer kod adlı zararlı, tüm güvenlik yazılımlarınızı, her nasılsa engelliyor.



Artık tüm kısa mesajlarınız, arama kayıtlarınız, herhangi bir sitede veya herhangi bir bankacılık uygulamasında girdiğiniz herhangi bir şifre veya kullanıcı adı, zekalarını takdir ettiğimiz dolandırıcıların elinde.



Malware o kadar kapsamlı ki; telefonunuzdan yollanan her güvenlik koduna karşılık, bir sızma kodu kullanıyor. En güvenli anti-virus yazılımları bile onunla, bir zararlı arasındaki farkı ayırt edemiyor.



Peki bu nasıl gerçekleşiyor? AIDS'e neden olan HIV virüsünü örnek verelim. Bu virüs, hastalığa yakalananların T Hücreleri'ne (Beyaz Kan Hücreleri – Bağışıklık Sisteminin temel taşı) sızıp, onları mutasyona uğratıyor ve kendi vücudunuz size düşman oluyor, zira beyaz kan hücreleriniz, virüsü kendilerinden biri sanıyor. Söz konusu zararlı da, Android işletim sistemine aynı biçimde sızıyor ve güvenlik yazılımları, kodları ayırt edemiyor. Dilenen veriler elde edildikten sonra, bu hayati bilgiler, Rusya temelli bir GSM hattına yollanıyor. Numara sürekli değiştiğinden, kaynak tam olarak tespit edilemiyor.



Aklınızda şu sorunun olduğuna eminiz: Bu zararlı ile karşılaşan akıllı cihazı çöpe mi atalım. Cevap tabi ki hayır; ancak çözüm hoşunuza gitmeyebilir. Akıllı telefonunuzdaki tüm mesajlardan ve uygulamalardan vazgeçip, fabrika reset'i atmak zorundasınız. Maalesef bundan kaçış yok; yedekleme yapmanız, Infostealer'ın tekrar sisteme sızması anlamına geliyor.



Kaspersky, Norton, ESET ve Avast, çözüm için yoğun çalışmalar yürütüyor.



Maalesef pek çok kötü niyetli site, sizi “Acilen Chrome Update'i yükleyin, sistemde 13 zararlı (farazi bir rakam) saptandı. Boşluğunuza gelir ve bir kez açık verirseniz, geri dönüşü çok külfetli olabilir. Bu satırlardan sizi uyarmayı borç biliyoruz.



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Etiketler: Engellenemeyen  Android  Malware  Kabusu    haber

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