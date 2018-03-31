Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Pendik İlçe Kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan'dan çok önemli bir faiz çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı, "Türkiye'yi faizi aşağıya indirmek suretiyle enflasyondan da kurtaracağız. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"TÜRKİYE BÜYÜMEDE BİR NUMARA OLDU"

Türkiye büyümede ne yaptı? 7,4'le G-20 ülkeleri arasında 1 numara oldu, 1 numara. G-20 ülkelerinde kimler yok? Amerika'sı var, Çin'i var, Rusya'sı var, hepsi var. Bir numara Türkiye, 7,4. Ama çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor. 'Ekonomi şöyle, ekonomi böyle, dikkatli olmamız lazım.' Yahu dikkatli her zaman olacaksın zaten. Dikkatli olmadığın zaman en büyük trafik kazasını sen yaparsın. Tabi dikkatli olacaksın ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın

"KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKAMAZSIN"

"Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan... Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız.

"ENFLASYONUN ANASI DA BABASI DA FAİZDİR"

Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar.

"DEVLETİN BANKALARI DA BUNUN İÇİNDE"

Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz."

Kaynak: haberinburada