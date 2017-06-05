Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

enflasyon rakamları açıklandı

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı

Tarih : 05 Haziran 2017, 10:06
Puan Ver : Enflasyon Rakamları Açıklandı(10/10)11


Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0.45, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise (Yİ-ÜFE) yüzde 0.52 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.72 , yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15.26 oldu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Enflasyon  Rakamları  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER