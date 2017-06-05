ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0.45, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise (Yİ-ÜFE) yüzde 0.52 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.72 , yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15.26 oldu.
kaynak:habertürk
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