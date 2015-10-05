

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE), açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2015 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,80 artış gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Eylül ayında aylık en yüksek artış yüzde 1,93 ile ulaştırma ve çeşitli mal ve hizmetlerde oldu. Bununla birlikte, endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,24, ev eşyasında yüzde 1,16 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,16 artış gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 2,76 oranında düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 13,99 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,23), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 10,73), eğlence ve kültür (yüzde 10,38), ev eşyası (yüzde 9,42) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,55 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 8,80 ile TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 8,54 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde gerçekleşti.



Eylül 2015'te endekste kapsanan 426 maddeden; 62 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 275 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Yİ-ÜFE



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,92 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,26 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,54 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,51 artış ve su sektöründe yüzde 0,42 artış olarak gerçekleşti.



Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; diğer mamul eşyalar (yüzde 5,13), metal cevherleri (yüzde 3,84), temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları (yüzde 3,47) alt sektörleridir. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz (yüzde -13,20), basım ve kayıt hizmetleri (yüzde -0,94) ve gıda ürünleri (yüzde -0,58) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2015 yılı Eylül ayında en yüksek aylık ve yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.