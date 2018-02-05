TÜİK, yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 1,02 oldu.

TÜFE'de 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,96 İLE ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta yüzde 2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 6,02 İLE GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,99 ile haberleşme oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 16,02 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 13,49, giyim ve ayakkabı yüzde 12,63, lokanta ve oteller yüzde 11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,54 İLE TR62 (ADANA, MERSİN)'DE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,55 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,84 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Ocak 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 19 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar kuru, haftanın ilk işlem gününe yatay hareketle başladı. Dolar endeksindeki zayıf hareketten bulduğu destekle geçtiğimiz hafta genel olarak 3.75 civarında seyreden kur, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yukarı yönlü hareketlenerek haftayı 3.77'den kapatmıştı. Dolar/TL saat 09:50'de 3.7740 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.7010'dan işlem gördü.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Ocak 2017'de yüzde 2,46 artış gösteren TÜFE'nin bu yıl ocak ayı artışında normale, yani yüzde 1'in biraz üstünde bir artışa dönmesi bekleniyordu. TÜFE'de ocak ayında yüzde 1.28 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi ise yüzde 9.34 olması yönündeydi.

Kaynak: haberinburada