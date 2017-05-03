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enflasyon memur maaşlarını eritti

ENFLASYON MEMUR MAAŞLARINI ERİTTİ

Tüketici fiyatlarında Nisan ayında da devam eden artış memur ve memur emeklisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşını eritti.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 13:41
Puan Ver : Enflasyon Memur Maaşlarını Eritti(7/10)8


 Tüketici fiyatlarında Nisan ayında da devam eden artış memur ve memur emeklisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşını eritti. Sözleşmeli memurlar, mühendisler, doktorların ardından hemşireler, öğretmenler ve uzmanların maaş kaybına enflasyonun yanısıra yüzde 20'lik vergi de eklendi.



166 LİRAYI ENFLASYONA KAPTIRDI



TÜFE'deki artış yılın ilk 4 ayında yüzde 5.71'e ulaştı. Böylece Ocak ayında yüzde 3 artışla, 90 lira zam alan ve maaşı 2 bin 912 liradan 3 bin liraya çıkan bir memurun maaşı, enflasyon nedeniyle Şubat'tan itibaren erimeye başladı. Nisan enflasyonuyla birlikte bu memur maaşından 166.27 lira kaybetmiş oldu. Oysa Ocak'ta aldığı zam 90 liraydı.



YÜZDE 20'LİK VERGİYE GİRDİLER



Sözleşmeliler, mühendisler, doktorlar, KİT personeli Mart ayından itibaren yüzde 15'lik vergi diliminden; matrahın 13 bin lira olduğu yüzde 20'lik vergi dilimine girdiler. Bu nedenle de ödedikleri vergi 216 lira 65 kuruş artmış oldu. Bu aydan itibaren de vergiye tabi maaşı 2 bin 600 lira olan tüm memurlar, hemşireler, doktorlar, uzmanlar gibi, yüzde 20'lik dilime girecekleri için 130 lira ilave gelir vergisi ödeyecekler.



 



kaynak:haberler








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