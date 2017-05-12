

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli TBB'nin 60. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Canikli enflasyon, işsizlik ve faizde kısa sürede düzelme görüleceğini söyledi. Canikli, "Mart ve Nisan'dan itibaren işsizlik hızla düşecek ve tek haneli rakamları göreceğiz" dedi.







Merkez Bankası'nın son toplantısında faiz artırmadığını, GLP'de faiz artırımı yapmanın farklı bir şey olduğunu savunan Canikli "Merkez Bankası faizi kalıcı şekilde artırmadan badireyi atlattı" diye konuştu. Canikli bankanın şartlar oluştuğunda fonlama yöntemini değiştireceğini kaydetti.







Başbakan Yardımcısı, öncü rakamlara göre bu yıl %4'ün üzerine büyüme rakamının yakalanacağını dile getirdi.







Canikli'nin konuşmasında öne çıkan notlar şöyle;







- Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde azalma söz konusu, bu azalmanın da sonuna gelmiş durumdayız.







- Cari açık %8.9 ile zirve yapmıştı, şimdi trend aşağı yönlü. Bu seviyede cari açığın finansmanında sıkıntı yok. %4'ün üzerine çıkmasına müsaade etmeyeceğiz.







- Kredi seküritizasyonu lira ya da dövizde olacak, bilanço dışından olacak.







kaynak:milliyet